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33-летняя сестра Жанны Фриске разводится с мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Фриске

Фото: Instagram
Причиной расставания стали регулярные конфликты.

Младшая сестра Жанны Фриске – 33-летняя Наталья подала на развод с 32-летним мужем Сергеем. Причиной для такого нелегкого решения стали постоянные конфликты, сообщает «СтарХит». В браке они прожили почти 6 лет.

Проблемы в семье начались год назад, тогда же супруги перестали публиковать совместные фото. Знакомые пары отмечают, что Наталья и Сергей до последнего пытались сохранить отношения. «Страсть поутихла, а проблем прибавилось, — рассказали знакомые семьи. — Как и все, они ссорились, а потом мирились. В прошлом году они открыли кафе на Шри-Ланке, переехали туда, начались проблемы, которые сказались и на личных отношениях».

Наталья Фриске и Сергей Вшивков разводятся без скандалов и претензий друг к другу: жили они в квартире жены, детей не было.

Наталья признавалась изданию, что не хочет возвращаться на эстраду, ей нравится спокойная жизнь, а гастроли – не ее стиль жизни. Младшая Фриске работает в салонах красоты визажистом и мастером по наращиванию ресниц.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Ангелы здесь больше не живут!

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