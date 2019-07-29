33-летняя сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске – 33-летняя Наталья подала на развод с 32-летним мужем Сергеем. Причиной для такого нелегкого решения стали постоянные конфликты, сообщает «СтарХит». В браке они прожили почти 6 лет.

Проблемы в семье начались год назад, тогда же супруги перестали публиковать совместные фото. Знакомые пары отмечают, что Наталья и Сергей до последнего пытались сохранить отношения. «Страсть поутихла, а проблем прибавилось, — рассказали знакомые семьи. — Как и все, они ссорились, а потом мирились. В прошлом году они открыли кафе на Шри-Ланке, переехали туда, начались проблемы, которые сказались и на личных отношениях».

Наталья Фриске и Сергей Вшивков разводятся без скандалов и претензий друг к другу: жили они в квартире жены, детей не было.