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33-летняя певица Бьянка ушла от мужа через пять месяцев после свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Бьянки

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Бьянка разводится с мужем спустя пять месяцев брака.

В начале августа Бьянка вышла замуж за музыканта Романа Безрукова. Месяц назад она посвящала возлюбленному песни и поздравляла его с маленькой датой: «4 месяца 🐾🐾🐾я люблю тебя».

Сегодня СМИ узнали, что пара разводится, причем инициатором этого шага стала сама артистка.

«Да, сейчас Бьянка с супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было», — цитирует «СтарХит» администратора певицы Максима Черного.

Мужчина также сообщил, что супруги планируют расстаться друзьями. Общих детей у них нет, зато есть бизнес, поэтому они должны находиться на связи.

Все силы Бьянка направила на творчество: она пишет по пять песен в день, планирует выпустить альбом в 2019 году.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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