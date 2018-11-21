33-летняя певица Бьянка ушла от мужа через пять месяцев после свадьбы

Сегодня СМИ узнали, что пара разводится, причем инициатором этого шага стала сама артистка.

«Да, сейчас Бьянка с супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было», — цитирует «СтарХит» администратора певицы Максима Черного.

Мужчина также сообщил, что супруги планируют расстаться друзьями. Общих детей у них нет, зато есть бизнес, поэтому они должны находиться на связи.

Все силы Бьянка направила на творчество: она пишет по пять песен в день, планирует выпустить альбом в 2019 году.