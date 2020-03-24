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Дочь Мэрил Стрип тайно развелась после трех лет брака

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Слайд, который
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Грейс Гаммер и Мерил Стрип

Фото: Getty Images

Звезда сериала «Мистер робот» Грэйс Гаммер рассталась с мужем-музыкантом.
Грейс Гаммер в вечернем шоу

Дочь Мерил Стрип — актриса Грейс Гаммертайно развелась с мужем Тэем Стрэтэйрном, клавишником группы Dawes. Точку в бракоразводном процессе поставил Верховный суд Калифорнии.

33-летняя Грейс и 39-летний Тай были знакомы задолго до свадьбы, так как общались в одних кругах (отец Тая — известный актер Дэвид Стрэтэйрн, — прим. ред.). Родители экс-супругов даже вместе сыграли в кино: в 1994 году на экраны вышел фильм с участием Стрип и Стрэтэйрна «Дикая река».

Мерил Стрип и Дэвид Стрэтэйрн в фильме «Дикая река»

Фото: Кадр фильма

Грейс Гаммер познакомилась с будущим мужем на съемочной площадке, когда их родители работали вместе. Но тогда детям было всего 9 и 13 лет. Сначала они просто дружили, роман актрисы и музыканта начался три года назад. Во время премьеры документального фильма «Спилберг» они впервые появились на людях вместе, а уже через два месяца тайно поженились.

Теперь их 3-летний брак распался: Грэйс и Тэй развелись также тихо, как и поженились. В причинах развода они указали непримиримые разногласия.

Теперь Гаммер окунется в актерскую карьеру, а Стрэтэйрн — в сольную музыкальную.

Фото и видео: East News, Getty Images, кадр фильма

Видео: Late Night with Seth Meyers

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