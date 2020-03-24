Дочь Мэрил Стрип тайно развелась после трех лет брака

Грейс Гаммер познакомилась с будущим мужем на съемочной площадке, когда их родители работали вместе. Но тогда детям было всего 9 и 13 лет. Сначала они просто дружили, роман актрисы и музыканта начался три года назад. Во время премьеры документального фильма «Спилберг» они впервые появились на людях вместе, а уже через два месяца тайно поженились.

Теперь их 3-летний брак распался: Грэйс и Тэй развелись также тихо, как и поженились. В причинах развода они указали непримиримые разногласия.

Теперь Гаммер окунется в актерскую карьеру, а Стрэтэйрн — в сольную музыкальную.