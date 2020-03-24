Дочь Мэрил Стрип тайно развелась после трех лет брака
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Фото: Getty Images
Дочь Мерил Стрип — актриса Грейс Гаммертайно развелась с мужем Тэем Стрэтэйрном, клавишником группы Dawes. Точку в бракоразводном процессе поставил Верховный суд Калифорнии.
33-летняя Грейс и 39-летний Тай были знакомы задолго до свадьбы, так как общались в одних кругах (отец Тая — известный актер Дэвид Стрэтэйрн, — прим. ред.). Родители экс-супругов даже вместе сыграли в кино: в 1994 году на экраны вышел фильм с участием Стрип и Стрэтэйрна «Дикая река».
Фото: Кадр фильма
Грейс Гаммер познакомилась с будущим мужем на съемочной площадке, когда их родители работали вместе. Но тогда детям было всего 9 и 13 лет. Сначала они просто дружили, роман актрисы и музыканта начался три года назад. Во время премьеры документального фильма «Спилберг» они впервые появились на людях вместе, а уже через два месяца тайно поженились.
Теперь их 3-летний брак распался: Грэйс и Тэй развелись также тихо, как и поженились. В причинах развода они указали непримиримые разногласия.
Теперь Гаммер окунется в актерскую карьеру, а Стрэтэйрн — в сольную музыкальную.
Фото и видео: East News, Getty Images, кадр фильма
Видео: Late Night with Seth Meyers
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