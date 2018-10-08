33-летний резидент Comedy Club Роман Попов прокомментировал слухи о своей экстренной госпитализации

Днем в понедельник, 8 октября, ряд СМИ сообщил, что известный юморист, радиоведущий и актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов якобы был госпитализирован в отделение реанимации одной из московских. Источник Telegram-канала 112 заявил, что врачи сразу определили у 33-летнего артиста некое тяжелое заболевание, но диагноз медики не уточнили.

Однако информация о неважном состоянии Попова оказалась неправдой. «Боюсь, что вас дезинформировали. В данный момент я действительно еду к врачу, но к стоматологу», — сказал Роман в телефонной беседе с корреспондентом телеканала 360.