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33-летний экс-участник КВН Аслан Алборов ушел из жизни

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Аслан Алборов

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Российские СМИ сообщили, что бывший участник КВН и звезда команды «Пирамида» Аслан Алборов скоропостижно скончался во Владикавказе.

Звезда команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов (по прозвищу Хома) умер в ночь на 4 июля во Владикавказе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор театра КВН Сос Плиев. Причина смерти пока не установлена.

Алборов участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы, а в последнее время работал на телеканале «Осетия-Ирыстон». Примечательно, что еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке «Кавказ мастеровой» в рамках фестиваля «Горцы».

Кстати, за последние полгода ушли из жизни еще три звезды КВН. 16 января не стало участника команды НГУ Владимира Дуды. 19 января умер 21-летний Сергей Баленко, который был звездой команды «НАТЕ». А в ночь на 11 апреля из-за сердечной недостаточности скончался 24-летний Андрей Жмакин, который, помимо КВН, участвовал также в шоу телеканала ТНТ «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон».

Фото: Facebook, YouTube

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