33-летний экс-участник КВН Аслан Алборов ушел из жизни

Звезда команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов (по прозвищу Хома) умер в ночь на 4 июля во Владикавказе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор театра КВН Сос Плиев. Причина смерти пока не установлена.

Алборов участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы, а в последнее время работал на телеканале «Осетия-Ирыстон». Примечательно, что еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке «Кавказ мастеровой» в рамках фестиваля «Горцы».