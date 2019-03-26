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33-летний актер сериалов Станислав Бондаренко стал многодетным отцом и опубликовал трогательное фото с новорожденной дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Станислав Бондаренко с младшей дочкой

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Звезда мелодрам «Провинциалка», «Верни мою любовь» показал снимок с младшей дочкой.

Станислав Бондаренко известен российским телезрителям по ролям во множестве сериалов. Но не все поклонники знают, что актер давно счастлив в браке с экс-моделью Аурикой Алехиной, которая 26 марта родила ему второго общего ребенка, девочку.

«Отец V 3.0. Сегодня в 12:00 на свет появилась девочка МИКАЭЛА, вес 3044, рост 50. Спасибо моя малышка @anksunamunk за двух прекрасных дочерей», — подписал Станислав милое фото, на котором он держит новорожденную кроху на руках и позирует с ней в родильной палате (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Произошло ЧУДО!!!! УРРРРРАААА!!!», — эмоционально отреагировала в комментариях к этому посту давняя подруга семьи Глафира Тарханова. Другие знаменитые друзья и, конечно, поклонники тоже поздравили Станислава: «Поздравляю, многодетный отец!!! Так держать!))» (Дарья Повереннова), «Стас, привет. От всей души от всей нашей семьи ПОЗДРАВЛЯЮ!» (Аскольд Запашный), «Как круто!!! Поздравляю!!!» (Лилия Соловьева), «Поздравляю!!!)))» (Елена Ксенофонтова).

Первый общий ребенок Станислава и Аурики — дочь Алексия — появилась на свет осенью 2017 года. У Станислава уже подрастает одиннадцатилетний сын Марк от первого брака с Юлией Чиплиевой.

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