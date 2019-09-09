32-летняя звезда «Фабрики звезд» Анастасия Приходько сменила имидж и вышла замуж в третий раз

В минувшие выходные, 8 сентября, в жизни участницы «Евровидения» и звезды «Фабрики звезд» Анастасии Приходько случилось радостное событие — она вышла замуж в третий раз.
Поклонники привыкли видеть артистку блондинкой, однако перед свадьбой она сменила цвет волос и прическу.
«Я счастлива как никогда», — подписала фото она.
Церемония бракосочетания состоялась в Киеве. О муже певицы — Александре — известно немного: Анастасия предпочитает не раскрывать информацию, касающуюся ее личной жизни.
До этого брака артистка успела обзавестись двумя детьми — она воспитывает 9-летнюю дочь Нанну и 4-летнего сына, имя которого она прессе не сообщала.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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