32-летняя звезда «Фабрики звезд» Анастасия Приходько сменила имидж и вышла замуж в третий раз

В минувшие выходные, 8 сентября, в жизни участницы «Евровидения» и звезды «Фабрики звезд» Анастасии Приходько случилось радостное событие — она вышла замуж в третий раз.

Поклонники привыкли видеть артистку блондинкой, однако перед свадьбой она сменила цвет волос и прическу.