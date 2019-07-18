32-летняя звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Бывшая участница шоу «дом-2» Ольга Гажиенко стала во второй раз мамой. У Ольги и ее мужа Ильи родился второй сын. Старшему Кириллу уже 6 лет.

О радостном событии Ольга рассказала в Instagram, опубликовав фото новорожденного сына. На бирке написано, что мальчик родился с весом 4,7 кг и ростом 55 см.