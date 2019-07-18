32-летняя звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Бывшая участница шоу «дом-2» Ольга Гажиенко стала во второй раз мамой. У Ольги и ее мужа Ильи родился второй сын. Старшему Кириллу уже 6 лет.
О радостном событии Ольга рассказала в Instagram, опубликовав фото новорожденного сына. На бирке написано, что мальчик родился с весом 4,7 кг и ростом 55 см.
Счастливый отец первым оставил комментарий:
«Спасибо тебе любимая за сыночка!! Это не передать словами до сих пор не могу уснуть!!!», - написал Илья (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). Он также опубликовал фото с крохой-сыном.
Фото: Instagram
Ольга Гажиенко первые месяцы скрывала свое интересное положение, считая, что срок до 12 недель – критический и что не стоит рассказывать такие новости раньше времени.
Старший сын супругов Гажиенко, по их словам, больше всех ждал рождения брата.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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