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32-летняя звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Гажиенко родила второго ребенка

Фото: Instagram
Счастливая мать показала подписчикам фото малыша.

Бывшая участница шоу «дом-2» Ольга Гажиенко стала во второй раз мамой. У Ольги и ее мужа Ильи родился второй сын. Старшему Кириллу уже 6 лет.

О радостном событии Ольга рассказала в Instagram, опубликовав фото новорожденного сына. На бирке написано, что мальчик родился с весом 4,7 кг и ростом 55 см.

Счастливый отец первым оставил комментарий:

«Спасибо тебе любимая за сыночка!! Это не передать словами до сих пор не могу уснуть!!!», - написал Илья (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). Он также опубликовал фото с крохой-сыном.

Илья Гажиенко с сыном

Фото: Instagram

Ольга Гажиенко первые месяцы скрывала свое интересное положение, считая, что срок до 12 недель – критический и что не стоит рассказывать такие новости раньше времени.

Старший сын супругов Гажиенко, по их словам, больше всех ждал рождения брата.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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