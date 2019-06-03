32-летняя журналистка стала пресс-секретарем Владимира Зеленского

32-летняя журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на текст указа главы государства, опубликованного на его сайте.

«Если хочешь перемен — бери и делай. Совет присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа», — прокомментировала Юлия.

Известно, что уроженка Херсонской области училась в Киевском национальном университете им Тараса Шевченко, работала на местном телевидении, писала для Forbes, The New York Times и Politico.

В конкурсе на эту должность участвовали 4 тысячи претендентов. Основными требованиями были: высшее образование, опыт работы, хорошее знание украинского и английского языков, хорошая дикция, чувство юмора, понимание политических процессов, умение грамотно выражать свои мысли.