32-летняя R'n'B-певица Бьянка вышла замуж и показала первые снимки с торжества

О личной жизни Бьянки до встречи с будущим супругом ничего неизвестно — она тщательно скрывала ее от поклонников. Ходили слухи о ее романах с музыкантами Никитой Легостаевым и Серегой. Сейчас R’n’B-дива активно выступает и готовит к выходу новый альбом.

Фото и видео: Instagram