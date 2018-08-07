32-летняя R'n'B-певица Бьянка вышла замуж и показала первые снимки с торжества

Исполнительница хита «Были танцы» Бьянка впервые вышла замуж. Ее избранником стал давний бойфренд Роман Безруков, который гастролирует вместе с певицей в качестве гитариста. Бьянка решила поделиться первыми снимками со свадьбы, которая прошла в Подмосковье.
«Очень люблю своего мужа», — так трогательно подписала звезда фото из ЗАГСа. Торжество прошло в узком кругу самых близких друзей молодоженов, но, судя по «атмосферным» фото, получилось очень веселым и теплым.
О личной жизни Бьянки до встречи с будущим супругом ничего неизвестно — она тщательно скрывала ее от поклонников. Ходили слухи о ее романах с музыкантами Никитой Легостаевым и Серегой. Сейчас R’n’B-дива активно выступает и готовит к выходу новый альбом.
Фото и видео: Instagram