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32-летняя R'n'B-певица Бьянка вышла замуж и показала первые снимки с торжества

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Роман Безруков и Бьянка

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Белорусская певица Бьянка сыграла свадьбу с давним возлюбленным Романом Безруковым.

Исполнительница хита «Были танцы» Бьянка впервые вышла замуж. Ее избранником стал давний бойфренд Роман Безруков, который гастролирует вместе с певицей в качестве гитариста. Бьянка решила поделиться первыми снимками со свадьбы, которая прошла в Подмосковье.

«Очень люблю своего мужа», — так трогательно подписала звезда фото из ЗАГСа. Торжество прошло в узком кругу самых близких друзей молодоженов, но, судя по «атмосферным» фото, получилось очень веселым и теплым.

О личной жизни Бьянки до встречи с будущим супругом ничего неизвестно — она тщательно скрывала ее от поклонников. Ходили слухи о ее романах с музыкантами Никитой Легостаевым и Серегой. Сейчас R’n’B-дива активно выступает и готовит к выходу новый альбом.

Фото и видео: Instagram

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