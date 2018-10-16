32-летняя Леди Гага подтвердила помолвку с 49-летним Кристианом Карино

Слухи о тайной помолвке 32-летней Леди Гаги ходят не первый месяц. Сегодня иностранные СМИ сообщили: певица официально подтвердила свои намерения.

Вчера вечером на мероприятии Women In Hollywood Awards, которое проводил журнал Elle в Беверли-Хиллз, актриса публично назвала 49-летнего Кристиана Карино своим женихом. Мужчина находился в зале, пока его невеста получала награду на сцене.

Певица и ее избранник вместе больше года. О серьезных намерениях СМИ впервые сообщили еще в ноябре, заметив на пальце артистки кольцо, похожее на помолвочное. Однако ни она, ни ее избранник никак не комментировали свои намерения.

Фото: globallookpress