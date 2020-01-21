32-летний футболист-девственник Тим Тебоу женился на «Мисс Вселенная — 2017»

На торжественный ужин Тим и Деми-Ли пригласили 260 гостей. Перед ними невеста появилась в платье от David's Bridal. Из украшений королева красоты выбрала серьги с бриллиантами и жемчугом от Marion Rehwinkel Jewellery. Молодая жена призналась, что перемерила около 50 платьев прежде, чем сделала выбор. Тим Тебоу для свадьбы выбрал смокинг от Antar Levar.

Праздник организовали с элементами американской и южноафриканской культур. «Мы придерживаемся традиций. И хотели, чтобы свадьба была с близкими людьми, красивой и традиционной. Хотим запомнить этот день на всю жизнь», — сказала невеста.

Тим признался гостям, что больше всего ждал трех вещей: невесту в свадебном платье, первый поцелуй с женой и первый танец. «Всю жизнь я ждал кого-то особенного. И теперь женюсь на Деми. Все мои мечты сбылись. Ожидание стоило того», — признался новоиспеченный муж.