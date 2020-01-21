32-летний футболист-девственник Тим Тебоу женился на «Мисс Вселенная — 2017»
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Фото: Instagram
Игрок в американский футбол Тим Тебоу женился на королеве красоты — 24-летней Деми-Ли Нел-Питерс. Спортсмен и модель опубликовали в Instagram кадры со своей красивой церемонии.
Пара обменялась клятвами в любви и верности на родине невесты в Южной Африке. На 30-минутной церемонии в церкви присутствовали самые близкие молодоженов. Перед значимым событием Тим Тебоу рассказывал знакомым, что сам написал клятву, чтобы все было идеально, сообщает портал People.
На торжественный ужин Тим и Деми-Ли пригласили 260 гостей. Перед ними невеста появилась в платье от David's Bridal. Из украшений королева красоты выбрала серьги с бриллиантами и жемчугом от Marion Rehwinkel Jewellery. Молодая жена призналась, что перемерила около 50 платьев прежде, чем сделала выбор. Тим Тебоу для свадьбы выбрал смокинг от Antar Levar.
Праздник организовали с элементами американской и южноафриканской культур. «Мы придерживаемся традиций. И хотели, чтобы свадьба была с близкими людьми, красивой и традиционной. Хотим запомнить этот день на всю жизнь», — сказала невеста.
Тим признался гостям, что больше всего ждал трех вещей: невесту в свадебном платье, первый поцелуй с женой и первый танец. «Всю жизнь я ждал кого-то особенного. И теперь женюсь на Деми. Все мои мечты сбылись. Ожидание стоило того», — признался новоиспеченный муж.
Тим Тебоу известен не только своими спортивными достижениями, но и тем, что он отказался от секса до свадьбы. Футболист-девственник признавался, что бережет себя для той единственной, кто станет его женой. Тебоу устоял даже перед такими красотками, как Камилла Белль и Оливия Калпо (вторая ушла от него как раз из-за отсутствия секса).
Фото и видео: Instagram
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