31-летняя Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем

Несколько минут назад Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем. «Видимо, последнее время это стало модно!!! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией!! Поэтому, сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые!! Думайте только о том, что хорошо для Вас!», — написала она в блоге.

Это сообщение появилось на фоне сплетен о возобновлении отношений с ее бывшим, музыкантом Сергеем Шнуровым. Причиной стали кокетливые комментарии в соцсетях, о которых сообщило издание «Вокруг.тв»: