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31-летняя Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем

Оксана Акиньшина разводится с мужем и обменивается кокетливыми сообщениями с Сергеем Шнуровым в соцсетях.

Несколько минут назад Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем. «Видимо, последнее время это стало модно!!! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией!! Поэтому, сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые!! Думайте только о том, что хорошо для Вас!», — написала она в блоге.

Это сообщение появилось на фоне сплетен о возобновлении отношений с ее бывшим, музыкантом Сергеем Шнуровым. Причиной стали кокетливые комментарии в соцсетях, о которых сообщило издание «Вокруг.тв»:

«Желаю вам Нового, Лучшего СЧАСТЬЯ!! Вот от всей души ЧЕСТНО!! Вы классная!!», «В итоге все будет хорошо. Жизнь то продолжается», «Спасибо за откровенность! Удачи», «Удачи Вам, Оксана! Склонна считать, что жить надо как лучше для себя», «Вы крутая! У вас все будет супер!!!», «Давно пора. Умница», «Все что не делается, все к лучшему», — поддерживают ее поклонники.

«Как вы с Сергеем Владимировичем прям почти одновременно развелись....», «Старая любовь не ржавеет?)», «Ксюха, возвращайся к Шнуру!», «Вы со Шнуром будете снова клевой парой», «Ну вот, всё на свои места становится!)) Надо ещё чтобы Питт с Энистон, Белуччи с Касселем сошлись и жизнь удалась», — обсуждают они.

Фото: instagram

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