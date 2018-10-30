31-летняя Хилари Дафф стала мамой во второй раз и показала фото дочки

На днях звезда фильма «История Золушки» Хилари Дафф родила бойфренду Мэттью Кома дочь, которую назвала необычным именем. Девушка уже показала малышку на трогательном фото, опубликованном в ее микроблоге.
«Бэнкс Вайолет Бэйр. Эта малышка сразу же покорила наши сердца! Она появилась на свет в четверг после полудня, и это — настоящее чудо», — подписала артистка снимок с дочкой и возлюбленным.
Напомним, Хилари уже воспитывает 6-летнего сына Луку от брака с хоккеистом Майком Комри. Пара развелась два года назад и осталась в хороших отношениях. А в январе 2017-го Дафф встретила новую любовь в лице музыканта Мэттью Кома, который души не чает в девушке и в ее сыне.
Фото и видео: Instagram