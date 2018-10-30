logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

31-летняя Хилари Дафф стала мамой во второй раз и показала фото дочки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Хилари Дафф

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса и певица Хилари Дафф сообщила поклонникам радостную новость.

На днях звезда фильма «История Золушки» Хилари Дафф родила бойфренду Мэттью Кома дочь, которую назвала необычным именем. Девушка уже показала малышку на трогательном фото, опубликованном в ее микроблоге.

«Бэнкс Вайолет Бэйр. Эта малышка сразу же покорила наши сердца! Она появилась на свет в четверг после полудня, и это — настоящее чудо», — подписала артистка снимок с дочкой и возлюбленным.

Напомним, Хилари уже воспитывает 6-летнего сына Луку от брака с хоккеистом Майком Комри. Пара развелась два года назад и осталась в хороших отношениях. А в январе 2017-го Дафф встретила новую любовь в лице музыканта Мэттью Кома, который души не чает в девушке и в ее сыне.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз