31-летняя Хилари Дафф стала мамой во второй раз и показала фото дочки

Напомним, Хилари уже воспитывает 6-летнего сына Луку от брака с хоккеистом Майком Комри. Пара развелась два года назад и осталась в хороших отношениях. А в январе 2017-го Дафф встретила новую любовь в лице музыканта Мэттью Кома, который души не чает в девушке и в ее сыне.

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