31-летний ревнивец лишил жену руки из-за того, что она отказалась к нему вернуться

На Алтае медики спасли женщину, которую покалечил неадекватный ревнивый муж. Он пытался лишить супругу рук после того, как она отказалась к нему возвращаться. Причиной распада семьи стали пьянство и побои. И обиженный 31-летний мужчина решил отомстить.

Пострадавшая Татьяна рассказала «360», что преступник подкараулил ее возле дома, когда она отвела ребенка в детсад. Мужчина пытался поговорить с супругой, затем перешел к побоям, а после и вовсе схватился за топор.

Покалеченная женщина отметила, что он угрожал ей уже не раз. Однажды он пришел к Татьяне на работу и устроил скандал там, на глазах у коллег.

Неадеквата задержала полиция. Пострадавшей руку «собрали», но мизинец спасти не удалось.

Подобная чудовищная история произошла в 2017 году в Подмосковье. Тогда муж вывез Маргариту Грачеву в лес, где нанес ей топором страшные увечья. Одну руку медикам удалось пришить, вторую сохранить не удалось. История получила большой общественный резонанс. Маргарите помогли собрать деньги на современный протез. Осенью 2020-го Грачева призналась, что уже год счастлива в браке со вторым супругом.