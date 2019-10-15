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30-летняя Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой в новом «Бэтмене»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зои Кравиц утвердили на роль красавицы комиксов

Фото: Instagram

Она стала восьмой актрисой, которая сыграет эту героиню.

Актриса Зои Кравиц получила роль Женщины-кошки в новом фильме про Бэтмена. В картине Мэтта Ривза она сыграет с Робертом Паттинсоном.

Эволюция образа Женщины-кошки

Звезду «Большой маленькой лжи» и других фильмов на роль утвердил лично Роберт Паттинсон. Но перед этим Зои прошла серьезный кастинг, на котором обошла таких красавиц, как Ану де Армас, Эйсу Гонсалес и Эллу Балинску.

Зои с отцом Лени Кравицем

До Зои Кравиц Женщину-кошку играли Эрта Китт и Джули Ньюмар (сериал «Бэтмен» 1966 года»), в полнометражном фильме того же года ее сыграла «Мисс Америка» Ли Меривезер, Мишель Пфайффер блистательно исполнила роль в картине «Бэтмен возвращается» в 1992 году, в 2004-м роль ушла Холли Берри, а в «Темном рыцаре: возрождение легенды» ее исполнила Энн Хэтэуэй. В сериале «Готем» (2014-2019 годов) Женщину-кошку играла молодая актриса Камрен Бикондова.

Фото: Instragram, Picture-alliance

Видео: EVOLUTION TV

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