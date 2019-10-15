30-летняя Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой в новом «Бэтмене»

До Зои Кравиц Женщину-кошку играли Эрта Китт и Джули Ньюмар (сериал «Бэтмен» 1966 года»), в полнометражном фильме того же года ее сыграла «Мисс Америка» Ли Меривезер, Мишель Пфайффер блистательно исполнила роль в картине «Бэтмен возвращается» в 1992 году, в 2004-м роль ушла Холли Берри, а в «Темном рыцаре: возрождение легенды» ее исполнила Энн Хэтэуэй. В сериале «Готем» (2014-2019 годов) Женщину-кошку играла молодая актриса Камрен Бикондова.