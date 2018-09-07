30-летняя певица Юлия Паршута вышла замуж за бизнесмена

Певица и телеведущая Юлия Паршута официально распрощалась со свободной жизнью, сообщают российские СМИ. Супругом звезда стал бизнесмен Александр, о скорой свадьбе с которым судачили еще с декабря прошлого года: тогда красавица-блондинка похвасталась помолвочным кольцом.

«Мы подошли к этому очень осознанно. Мы три года вместе, и только сейчас созрели. Он для меня идеал мужчины — творческий, спокойный, искренний, заботливый и очень надежный. Человек-скала», — цитирует сайт журнала «ОК!»

На территории особняка в Подмосковье собрались родные и близкие, в том числе Анна Хилькевич, Виктория Дайнеко, Анжелика Каширина. «Приехала моя любимая родня, с которой я давно не виделась, из Сочи и других городов. Приехала подруга из Нью-Йорка, причем ровно на один день. Настроение у меня приподнятое, ведь я окружена любовью», — рассказала Юлия.