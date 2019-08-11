30-летняя Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук выбрали дату свадьбы?

В ночь с субботы на воскресенье в Сети появилась информация о том, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук наконец решили пожениться. Инсайдеры сообщили Telegram-каналу «Dark Cosmo», что торжество запланировано на эту осень.

«Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству», — цитируют СМИ.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук перестали скрывать свои отношения в начале 2016 года.

Бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук, которая весьма болезненно переносила развод, сейчас встречается с Сергеем Харченко и выглядит абсолютно счастливой.