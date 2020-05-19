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30-летний актер из «Сумерек» погиб с 27-летней возлюбленной

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Грегори Тайри Бойс и Натали Адепожу

Фото: Instagram

Тело Грегори Тайри Бойса нашли в его квартире в Лос-Анджелесе.

30-летний американский актер Грегори Тайри Бойс, прославившийся с ролью Тайлера Кроули в первом серии саги «Сумерки», найден мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе, сообщает издание Variety.

Рядом с его телом обнаружили тело его возлюбленной — 27-летней Натали Адепожу.

Грегори и Натали

Фото: Instagram

Причина смерти Грегори и Натали пока не озвучивается. Известно лишь, что пара скончалась 13 мая, а нашли их несколько дней спустя.

Грегори отметил 30-летие в декабре 2019 года. В этот день он написал в социальной сети: «Не думал, что смогу встретить свои 30 лет. Я делал много ошибок на своем пути. Но сегодня один из тех дней, когда я думаю о будущем и великом».

Грегори Тайри Бойс появился в первой серии «Сумерек» в сцене, где едва не сбивает Беллу машиной. Также он снялся в короткометражном фильме «Апокалипсис» 2018 года.

Фото: Instagram, Twitter, Kinopoisk.ru

Видео: E! News

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