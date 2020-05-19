30-летний актер из «Сумерек» погиб с 27-летней возлюбленной

Грегори отметил 30-летие в декабре 2019 года. В этот день он написал в социальной сети: «Не думал, что смогу встретить свои 30 лет. Я делал много ошибок на своем пути. Но сегодня один из тех дней, когда я думаю о будущем и великом».

Грегори Тайри Бойс появился в первой серии «Сумерек» в сцене, где едва не сбивает Беллу машиной. Также он снялся в короткометражном фильме «Апокалипсис» 2018 года.