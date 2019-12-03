29-летняя солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выйдет замуж за 40-летнего бизнесмена?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Анны Дзюбы
СМИ сообщили о скорой свадьбе Анны Дзюбы и Станислава Юркина.
Если верить сообщениям инсайдеров, в 2020-м году на одну звездную невесту станет больше: 29-летняя Анна Дзюба, известная как солистка группы Artik & Asti, сыграет свадьбу с 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным.
Ранее стало известно, что Станислав Юркин — ныне владелец заведения «Культура Бар», а ранее байер, сотрудничающий с рядом магазинов одежды — уже был женат, с бывшей супругой Яной Симаковой он сохранил хорошие отношения и воспитывает общую дочь.
Для Анны Дзюбы брак станет первым по счету.
Этой хорошей новостью поделился портал Super.ru.
Комментариев пары пока нет.
Фото и видео: instagram
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