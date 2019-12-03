29-летняя солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выйдет замуж за 40-летнего бизнесмена?

Ранее стало известно, что Станислав Юркин — ныне владелец заведения «Культура Бар», а ранее байер, сотрудничающий с рядом магазинов одежды — уже был женат, с бывшей супругой Яной Симаковой он сохранил хорошие отношения и воспитывает общую дочь.

Для Анны Дзюбы брак станет первым по счету.

Этой хорошей новостью поделился портал Super.ru.

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