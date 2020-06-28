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29-летняя киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

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Асель Кадырбекова

Фото: Instagram/@aselkadyrbekova

26 июня в Бишкеке произошло страшное ДТП.

В это воскресенье, 28 июня, тревожные новости пришли из Бишкека. Звезда киргизской эстрады, 29-летняя Асель Кадырбекова, впала в кому после ДТП, произошедшего 26 июня, когда в ее автомобиль Toyota Camry врезалась машина частного охранного агентства. Сабырбек Жумабеков, руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, отмечает, что состояние здоровья певицы оценивается как тяжелое — у нее поврежден головной мозг, сломаны ключица и шейные позвонки. РИА Новости со ссылкой на Sputnik Кыргызстан сообщают, что врачи рассчитывают прооперировать Асель после ее выхода из комы.

Отмечается, что второй пострадавший в ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга, его состояние стабильно.

Асель Кадырбекова замужем за известным киргизским певцом Нурланом Насипом, пара воспитывает дочь. На аккаунт артистки в популярной социальной сети подписано более двух миллионов человек.

Редакция Passion.ru желает Асель Кадырбековой скорейшего выздоровления!

Фото: Instagram/@aselkadyrbekova

Видео: Instagram/@aselkadyrbekova

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