29-летняя киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Фото: Instagram/@aselkadyrbekova
В это воскресенье, 28 июня, тревожные новости пришли из Бишкека. Звезда киргизской эстрады, 29-летняя Асель Кадырбекова, впала в кому после ДТП, произошедшего 26 июня, когда в ее автомобиль Toyota Camry врезалась машина частного охранного агентства. Сабырбек Жумабеков, руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, отмечает, что состояние здоровья певицы оценивается как тяжелое — у нее поврежден головной мозг, сломаны ключица и шейные позвонки. РИА Новости со ссылкой на Sputnik Кыргызстан сообщают, что врачи рассчитывают прооперировать Асель после ее выхода из комы.
Отмечается, что второй пострадавший в ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга, его состояние стабильно.
Асель Кадырбекова замужем за известным киргизским певцом Нурланом Насипом, пара воспитывает дочь. На аккаунт артистки в популярной социальной сети подписано более двух миллионов человек.
Редакция Passion.ru желает Асель Кадырбековой скорейшего выздоровления!
Фото: Instagram/@aselkadyrbekova
Видео: Instagram/@aselkadyrbekova
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