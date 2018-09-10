29-летняя экс-любовница 64-летнего Александра Серова объявила о своей беременности

Не так давно модель и экс-участница телестройки «Дом-2» Дарья Друзьяк откровенно рассказала о своих отношениях с певцом Александром Серовым, который годится ей в отцы. Девушка заявила, что действительно встречалась с артистом, однако он поднял на нее руку и этот поступок вынудил ее уйти.

В студии ток-шоу «Прямой эфир» Дарья рассказала намного больше. «В одну из ночей он приехал ко мне. Пришел пьяный, с бутылкой, залпом начал ее пить. Стал рассказывать мне про какой-то эротический фильм. Я уже стою и понимаю, в какое русло эта наша встреча идет. Он начинает ко мне приставать, начинает мои руки засовывать к себе в штаны, руки мне заламывать. Потом он завалил меня на кровать. Я ничего этого не хотела. Он меня полностью раздел и произошел у нас интим. А наутро он вышвырнул меня из дома вместе с вещами», — призналась модель.