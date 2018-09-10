29-летняя экс-любовница 64-летнего Александра Серова объявила о своей беременности

Не так давно модель и экс-участница телестройки «Дом-2» Дарья Друзьяк откровенно рассказала о своих отношениях с певцом Александром Серовым, который годится ей в отцы. Девушка заявила, что действительно встречалась с артистом, однако он поднял на нее руку и этот поступок вынудил ее уйти.
В студии ток-шоу «Прямой эфир» Дарья рассказала намного больше. «В одну из ночей он приехал ко мне. Пришел пьяный, с бутылкой, залпом начал ее пить. Стал рассказывать мне про какой-то эротический фильм. Я уже стою и понимаю, в какое русло эта наша встреча идет. Он начинает ко мне приставать, начинает мои руки засовывать к себе в штаны, руки мне заламывать. Потом он завалил меня на кровать. Я ничего этого не хотела. Он меня полностью раздел и произошел у нас интим. А наутро он вышвырнул меня из дома вместе с вещами», — призналась модель.
Более того, Дарья сообщила, что некоторое время спустя обнаружила свою беременность. Гости в студии не поверили девушке, и после этого она настолько разволновалась, что упала в обморок. Придя в себя, блондинка вновь расплакалась, а тем временем ведущий проекта Андрей Малахов пригласил в студию самого Александра Серова. «Я и пальцем ее не трогал. Общая знакомая попросила приютить эту девушку на пару недель. Я дал команду своему персоналу, пришла девушка, забила ей холодильник, моя домохозяйка. Пришли ребята, помогли занести вещи. Я по-дружески относился к ней. Потом она нашла себе другое жилье и съехала. А через неделю мы узнаем о том, что она пишет, что ее держали взаперти, что я нездоровый проявил к ней интерес в интимном плане и чуть не изнасиловал. Почему она не уехала тогда, почему она не пошла в полицию?» — задался вопросами артист.
Фото и видео: Instagram