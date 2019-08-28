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29-летнего актера сериала «Мажор» Марка Коваля избила толпа прохожих

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марк Коваль пострадал от рук хулиганов

Фото: Instagram

Актер получил черепно-мозговую травму.

Марк Коваль, ставший известным после съемок в сериале «Мажор», попал в больницу после «общения» с незнакомыми людьми.

Марк на стрельбище

В Санкт-Петербурге актер ждал автобус на остановке. В это время к нему приблизились незнакомые молодые люди. После недолгого общения между ними завязалась перепалка. После этого незнакомцы принялись избивать Марка, сообщает телеграм-канал «112».

Очевидцы драки вызвали на место происшествия скорую помощь. Актера доставили в реанимацию. Там у него диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы тела.

Правоохранительные органы разбираются в причинах происшествия. Пока неизвестно, что могло спровоцировать конфликт.

Кроме сериала «Мажор», Марк Коваль сыграл еще в 14 фильмах, среди которых «Выжить любой ценой» и «Морские дьяволы».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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