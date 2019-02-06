28-летняя Дженнифер Лоуренс обручилась с возлюбленным после 8 месяцев романа

Дженнифер Лоуренс начала встречаться с 34-летним владельцем арт-галереи Куком Маруни летом прошлого года, и уже на днях он решился сделать ей предложение руки и сердца, которое актриса с радостью приняла. Об этом сообщил официальный представитель Лоуренс сразу нескольким западным изданиям.
«Бриллиант на кольце — просто огромный, очень заметный», — рассказал очевидец вечеринки влюбленных в честь помолвки порталу Page Six.
Напомним, до романа с Куком (с которым она пока не выходила в свет и старается как можно меньше появляться на публике) Дженнифер встречалась со своим коллегой по киносаге «Люди Икс» Николасом Холтом, а также с лидером группы Coldplay Крисом Мартином и режиссером Дарреном Аронофски.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Paul Fenton, AdMedia, Sonia Moskowitz, Nils Jorgensen, Ferdaus Shamim, Dennis Van Tine, PLANET PHOTOS, MediaPunch/face to face / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Oscars