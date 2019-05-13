Нежное платье и счастливая улыбка: Дженнифер Лоуренс отметила помолвку с галеристом Куком Маруни

Обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс и арт-дилер Кук Маруни 12 мая отпраздновали помолвку на вечеринке в Нью-Йорке. Для такого значимого события актриса выбрала длинное платье от L. Wells стоимостью 2 300 долларов. Дополнили образ туфли Casadei и украшения от Фреда Лейтона. Когда Дженнифер шла рядом с женихом, блистала не только ее улыбка, но и золотой загар.
Стилисты Лоуренс - Джилл Линкольн и Джордан Джонсон поделились эмоциями: «Мы счастливы за Дженнифер. В выходные мы пили за Джен и ее жениха. Это было отличное время!», - приводит их слова издание DailyMail.
Кук надел синий костюм с галстуком и белоснежную рубашку.
Фото: Getty Images
До Кука Маруни Лоуренс год состояла в отношениях режиссером Дарреном Аронофски. Она сыграла главную роль в его фильме «Мама». Они расстались из-за несовместимости графиков, но остались хорошими друзьями. Дженнифер также встречалась с актером Николасом Холтом, музыкантом Крисом Мартином.
А к алтарю актриса пойдет с галеристом Маруни. Дженнифер и Кук познакомились через общих приятелей. Их отношения начались в мае 2018 года. В январе этого года они съехались и начали жить вместе.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images, AdMedia, Twentieth Century Fox, Sonia Moskowitz, Nils Jorgensen, Stephen Lock, Ferdaus Shamim, Dennis Van Tine, / Global Look press
Видео: youtube.com/ E! News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!