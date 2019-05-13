Нежное платье и счастливая улыбка: Дженнифер Лоуренс отметила помолвку с галеристом Куком Маруни

Обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс и арт-дилер Кук Маруни 12 мая отпраздновали помолвку на вечеринке в Нью-Йорке. Для такого значимого события актриса выбрала длинное платье от L. Wells стоимостью 2 300 долларов. Дополнили образ туфли Casadei и украшения от Фреда Лейтона. Когда Дженнифер шла рядом с женихом, блистала не только ее улыбка, но и золотой загар.