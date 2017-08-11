28-летний шведский диджей Avicii найден мертвым

Avicii был одним из всемирно известных диджеев, родоначальником жанра EDM – Electronic Dance Movement. Forbes отмечает, что два года назад Тим прекратил гастроли в связи с проблемами со здоровьем — ему был диагностирован острый панкреатит.

За свою карьеру Avicii дважды стал лауреатом премии MTV Music Awards, а также получил статуэтку Billboard Music Awards. Незадолго до смерти музыкант был номинирован на очередную премию музыкального журнала Billboard в категории «Лучший альбом электронной или танцевальной музыки». Церемония вручения премии состоится ровно через месяц, 20 мая.