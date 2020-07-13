27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире
Фото: East News
27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ. Бенджамин, так же как и его известный дед, занимался музыкой, но вел более закрытый образ жизни.
По версии следствия, внук Пресли свел счеты с жизнью. Информацию о случившемся подтвердила представитель его матери, отметив, что «Лиза Мария как любящая мать убита горем». Подробности произошедшего выясняют.
Бенджамин Кио был единственным сыном единственной дочери Элвиса Пресли. Бенджамина Лиза-Мария Пресли родила от первого мужа Дэнни Кио. Также в этом браке у нее появилась старшая дочь Райли. После развода Лиза-Мария вышла замуж за Майкла Джексона, после него ее мужем был Николас Кейдж (брак длился всего 109 дней). От четвертого супруга Майкла Локвуда Пресли родила дочерей-близнецов Харпер и Финли.
Фото: Instagram Лизы-Марии Пресли, East News
Видео: youtube-канал Elvis Presley
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