27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире

27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ. Бенджамин, так же как и его известный дед, занимался музыкой, но вел более закрытый образ жизни.

По версии следствия, внук Пресли свел счеты с жизнью. Информацию о случившемся подтвердила представитель его матери, отметив, что «Лиза Мария как любящая мать убита горем». Подробности произошедшего выясняют.