passion.ru

27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Элвис Пресли

Фото: East News

Информацию о гибели Бенджамина Кио подтвердил представитель звездной семьи.

27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ. Бенджамин, так же как и его известный дед, занимался музыкой, но вел более закрытый образ жизни.

По версии следствия, внук Пресли свел счеты с жизнью. Информацию о случившемся подтвердила представитель его матери, отметив, что «Лиза Мария как любящая мать убита горем». Подробности произошедшего выясняют.

Бенджамин Кио был единственным сыном единственной дочери Элвиса Пресли. Бенджамина Лиза-Мария Пресли родила от первого мужа Дэнни Кио. Также в этом браке у нее появилась старшая дочь Райли. После развода Лиза-Мария вышла замуж за Майкла Джексона, после него ее мужем был Николас Кейдж (брак длился всего 109 дней). От четвертого супруга Майкла Локвуда Пресли родила дочерей-близнецов Харпер и Финли.

Фото: Instagram Лизы-Марии Пресли, East News

Видео: youtube-канал Elvis Presley

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!