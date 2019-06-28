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26 миллионов рублей за спектакль с отравлением: PR-директор Бари Алибасова посвятил СМИ в детали скандала

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Бари Алибасов

Фото: Instagram Бари Алибасова
Семья и подопечные Бари Алибасова заработали немалую сумму на шоу с отравлением.

История об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб «Крот» оказалась спектаклем, сообщает «КП».

«Каждый день мы продумывали, какие новости давать, что и как рассказывать прессе, чтобы интерес не спадал. Это обычная работа пиарщика, тем более, Бари Каримович шоумен до мозга костей, он живет этим», — признался PR-директор Вадим Горжанкин.

«Сообщник» продюсера похвастался: на скандале команда заработала 26 миллионов рублей: «Все это рекламные контракты Алибасову-младшему, старшему, группе "На-На" и, конечно, коту Чуче».

Мужчина подчеркнул: отравление было абсолютно реальным.

«Ни нам, ни Бари Алибасову не стыдно. И никогда не будет стыдно, что был там ни говорили. Мы спасли сотни, а может и тысячи жизней. Люди травились "Кротом", а после нашей истории на это наконец обратили внимание, даже на законодательном уровне обсуждают новые требования к маркировке химикатов», — добавил он.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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