26 миллионов долга и судебные разбирательства: Глюк'оZу и Максима Фадеева признали банкротами

Компания «Глюкоза продакшен», которая выпустила мультфильм «Савва. Сердце воина» стоимостью в 1 миллиард рублей и снимала все клипы Натальи Чистяковой-Ионовой, признана банкротом, сообщил Telegram-канал Mash. Ранее, после скромных успехов мультфильма в прокате студия сменила название на «Студия-А». На данный момент заявление о банкротстве компании лежит в арбитражном суде: Максим Фадеев подал иск о взыскании 26 миллионов рублей с Глюк'оZы и ее супруга Александра Чистякова.

Отметим, недавно Максим Фадеев забрал у певицы ее популярный псевдоним. «Мы сейчас собираемся делать новую Глюк'оZу. Есть идея создать абсолютно новый проект. То есть Наташа Ионова останется Наташей Ионовой, а проект Глюк'оZа будет существовать с другим человеком. Музыку будем делать новую, а бренд останется прежним», — заявил он в программе «Новые русские сенсации».