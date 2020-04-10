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26 миллионов долга и судебные разбирательства: Глюк'оZу и Максима Фадеева признали банкротами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Starface

Киностудии Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк'оZа, и ее бывшего продюсера максима Фадеева закрывается.

Компания «Глюкоза продакшен», которая выпустила мультфильм «Савва. Сердце воина» стоимостью в 1 миллиард рублей и снимала все клипы Натальи Чистяковой-Ионовой, признана банкротом, сообщил Telegram-канал Mash. Ранее, после скромных успехов мультфильма в прокате студия сменила название на «Студия-А». На данный момент заявление о банкротстве компании лежит в арбитражном суде: Максим Фадеев подал иск о взыскании 26 миллионов рублей с Глюк'оZы и ее супруга Александра Чистякова.

Отметим, недавно Максим Фадеев забрал у певицы ее популярный псевдоним. «Мы сейчас собираемся делать новую Глюк'оZу. Есть идея создать абсолютно новый проект. То есть Наташа Ионова останется Наташей Ионовой, а проект Глюк'оZа будет существовать с другим человеком. Музыку будем делать новую, а бренд останется прежним», — заявил он в программе «Новые русские сенсации».

Фото: starface, instagram

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