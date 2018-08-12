26-летняя представительница Мексики стала «Мисс Мира-2018»

Сегодня, 8 декабря, в Китае состоялся финал престижного конкурса красоты «Мисс Мира — 2018». Самой красивой девушкой мира стала 26-летняя мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. В первом интервью после победы красавица призналась, что не может поверить в свой успех. Корону Ванесса надела 21-летняя Мануши Чхиллар – обладательница титула «Мисс Мира — 2017».
Впервые за всю историю конкурса красоты «Мисс Мира» корону победительницы получила представительница Мексики. Стоит отметить, что российская участница Наталья Строева вошла в топ-30 финалисток «Мисс Мира».
Портал Lenta.ru со ссылкой на Rappler сообщил, что Ванесса получила степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато и имеет диплом специалиста в сфере прав человека. Как отметила модель, ей нравится работать с людьми с ограниченными возможностями, а каждый человек обязательно должен попробовать стать волонтером.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: eastnews, instagram
Видео: instagram