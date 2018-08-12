26-летняя представительница Мексики стала «Мисс Мира-2018»

Впервые за всю историю конкурса красоты «Мисс Мира» корону победительницы получила представительница Мексики. Стоит отметить, что российская участница Наталья Строева вошла в топ-30 финалисток «Мисс Мира».

Портал Lenta.ru со ссылкой на Rappler сообщил, что Ванесса получила степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато и имеет диплом специалиста в сфере прав человека. Как отметила модель, ей нравится работать с людьми с ограниченными возможностями, а каждый человек обязательно должен попробовать стать волонтером.