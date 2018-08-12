logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

26-летняя представительница Мексики стала «Мисс Мира-2018»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Ванесса Понсе де Леон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Китае назвали имя победительницы престижного конкурса красоты.

Сегодня, 8 декабря, в Китае состоялся финал престижного конкурса красоты «Мисс Мира — 2018». Самой красивой девушкой мира стала 26-летняя мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. В первом интервью после победы красавица призналась, что не может поверить в свой успех. Корону Ванесса надела 21-летняя Мануши Чхиллар – обладательница титула «Мисс Мира — 2017».

Мануши Чхиллар и Ванесса Понсе де Леон

Впервые за всю историю конкурса красоты «Мисс Мира» корону победительницы получила представительница Мексики. Стоит отметить, что российская участница Наталья Строева вошла в топ-30 финалисток «Мисс Мира».

Портал Lenta.ru со ссылкой на Rappler сообщил, что Ванесса получила степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато и имеет диплом специалиста в сфере прав человека. Как отметила модель, ей нравится работать с людьми с ограниченными возможностями, а каждый человек обязательно должен попробовать стать волонтером.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: eastnews, instagram

Видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной