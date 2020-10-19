26-летняя девушка усыновила 14 детей-сирот после поездки в Африку
Когда девушка из Танбридж-Уэллс отправилась в Африку в качестве волонтера, ей было всего 18 лет. Эта поездка навсегда изменила не только ее мировоззрение, но и уклад жизни. К 26 годам британка является приемной мамой 14 детям из Танзании, вместе с которыми живет в семейном доме.
British woman, 26, adopts 14 orphans after gap year trip to Africa https://t.co/hGTZ69bOPq— The Irish Sun (@IrishSunOnline) October 18, 2020
Летти осталась в Африке на три года, чтобы содержать детей, которых она встретила во время поездки, а когда детский дом закрылся, хрупкая девушка приютила девятерых из них. Чуть позже еще пятерых добрая британка привезла домой с улиц и убежищ. Семь лет спустя она стала законным опекуном для всех.
«Эти дети - вся моя жизнь, я воспитываю их сама, успеваю со всеми делами. Я всегда хотела помогать беспризорным, поэтому моя семья и друзья не были удивлены. Некоторые из малышей, у которых никогда не было родителей, считают меня своей мамой, но большинство видят во мне старшую сестру, поскольку я ненамного старше них», - признается она. По словам Летти, ее сердце обливалось кровью: эти дети много лет подвергались физическому и психологическому насилию, голодали. «В приюте с ними обращались ужасно Не могла их оставить в такой ситуации и создала семейный дом», - продолжает девушка.
Летти основала благотворительную организацию Street Children Iringa, зарегистрированную в Великобритании. Деньги, собранные фондом, пошли на расходы на дом и питание, а также медицинские и образовательные нужды. «Я решила, что хочу создать для этих детей уютное место, которое можно назвать домом, где они будут в безопасности и любимы, и с ними больше не будут обращаться как в зоопарке», - подчеркнула бывший волонтер.
Летти Макмастер живет в Иринге (город в Танзании) с детьми девять месяцев в году, а в конце года всегда приезжает в Великобританию, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда.
Фото: Instagram / @letty.mcmaster, YouTube / Aiden Lugg, pixabay.com
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