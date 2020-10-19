26-летняя девушка усыновила 14 детей-сирот после поездки в Африку

Летти основала благотворительную организацию Street Children Iringa, зарегистрированную в Великобритании. Деньги, собранные фондом, пошли на расходы на дом и питание, а также медицинские и образовательные нужды. «Я решила, что хочу создать для этих детей уютное место, которое можно назвать домом, где они будут в безопасности и любимы, и с ними больше не будут обращаться как в зоопарке», - подчеркнула бывший волонтер.

Летти Макмастер живет в Иринге (город в Танзании) с детьми девять месяцев в году, а в конце года всегда приезжает в Великобританию, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда.