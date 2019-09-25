25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина стала мамой и похвасталась почти идеальной фигурой после родов

Пол малыша родители пока не называют.

О романтических отношениях Романовой и Доронина заговорили в 2015 году, через год у них родилась дочь Жасмин, ей 3 года. Лицо девочки мама скрывает.

Для миллиардера этот ребенок стал третьим. Известно, что у него есть дочь Катя, которая родилась в браке с Екатериной Дорониной, с которой он развелся в 2009 году. Пара прожила в браке более 20 лет.

Миллиардер также несколько лет состоял в отношениях с Наоми Кемпбэлл, для которой строил шикарный особняк в Московской области, но до свадьбы дело так и не дошло.