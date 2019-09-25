25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина стала мамой и похвасталась почти идеальной фигурой после родов

56-летний бизнесмен Владислав Доронин и 25-летняя модель Кристина Романова стали родителями. Эту новость сообщила сама модель в своем блоге в Instagram.
«Почти месяц прошел, как я родила. Девочки, когда вы вернулись к занятиям спортом после родов? Как вы думаете, когда безопасно начинать заниматься? Я считаю, если это натуральные роды, то нужно подождать минимум 40 дней», — написала она.
Пол малыша родители пока не называют.
О романтических отношениях Романовой и Доронина заговорили в 2015 году, через год у них родилась дочь Жасмин, ей 3 года. Лицо девочки мама скрывает.
Для миллиардера этот ребенок стал третьим. Известно, что у него есть дочь Катя, которая родилась в браке с Екатериной Дорониной, с которой он развелся в 2009 году. Пара прожила в браке более 20 лет.
Миллиардер также несколько лет состоял в отношениях с Наоми Кемпбэлл, для которой строил шикарный особняк в Московской области, но до свадьбы дело так и не дошло.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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