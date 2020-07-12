25-летняя невеста умерла на собственной свадьбе

В минувшую субботу, 11 июля, в одном из московских ресторанов произошла трагедия — 25-летняя девушка скончалась во время свадебного торжества. РЕН-ТВ сообщает что невесте по имени Александра стало плохо во время застолья. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшей анафилактический шок — острую аллергическую реакцию. Медики вызвали в ресторан бригаду реаниматологов, однако реанимационные мероприятия не дали результатов — невесту спасти не удалось.

Стоит отметить, что торжественная регистрация брака в московских загсах возобновилась лишь с 23 июня — ранее, во время режима самоизоляции будущим молодоженам в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции была доступна процедура росписи без гостей и в неторжественной обстановке. Особую популярность среди новобрачных приобрела видеотрансляция из зала бракосочетания, благодаря которой родные и близкие пары могли «присутствовать» на церемонии.

В период действия ограничительных мер в московских отделениях ЗАГС зарегистрировали более 50 тысяч актовых записей, сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.