25-летняя дочь Александра Серова выходит замуж

Оказалось, наследница певца Александра Серова Мишель уже какое-то время встречается с любимым молодым человеком, имени которого не называла и фотографий с ним не показывала. Единственным мужчиной, снимки с которым можно найти в микроблоге Мишель, является ее отец.
Но на днях девушка продемонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантом в своем Instagram и написала: «И я сказала ДА❤️». Осталось неизвестным, кто же стал избранником Серовой.
Напомним, недавно в скандальной истории с экс-участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк, которая обвинила Александра Серова в изнасиловании и показала тест на беременность, Мишель встала на защиту звездного отца. Девушка резко отозвалась о Дарье. «Шоу-бизнес на то и «шоу», чтобы развлекать людей. А пока наше общество будет поклоняться отпрыскам «ДОМа-2», то развлекать его будут такие, как Друзьяк и другие отбросы общества», — написала Серова в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). По мнению Мишель, Друзьяк использует ее отца ради пиара, и считает, что Дарья постоянно лжет.
Фото и видео: Instagram