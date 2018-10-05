25-летняя дочь Александра Серова выходит замуж

Напомним, недавно в скандальной истории с экс-участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк, которая обвинила Александра Серова в изнасиловании и показала тест на беременность, Мишель встала на защиту звездного отца. Девушка резко отозвалась о Дарье. «Шоу-бизнес на то и «шоу», чтобы развлекать людей. А пока наше общество будет поклоняться отпрыскам «ДОМа-2», то развлекать его будут такие, как Друзьяк и другие отбросы общества», — написала Серова в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). По мнению Мишель, Друзьяк использует ее отца ради пиара, и считает, что Дарья постоянно лжет.

Фото и видео: Instagram