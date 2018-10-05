logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

25-летняя дочь Александра Серова выходит замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Мишель и Александр Серовы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Мишель Серова лично сообщила о своей помолвке поклонникам и очень их заинтриговала — неизвестно, кто же стал избранником красавицы.

Оказалось, наследница певца Александра Серова Мишель уже какое-то время встречается с любимым молодым человеком, имени которого не называла и фотографий с ним не показывала. Единственным мужчиной, снимки с которым можно найти в микроблоге Мишель, является ее отец.

Но на днях девушка продемонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантом в своем Instagram и написала: «И я сказала ДА❤️». Осталось неизвестным, кто же стал избранником Серовой.

Напомним, недавно в скандальной истории с экс-участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк, которая обвинила Александра Серова в изнасиловании и показала тест на беременность, Мишель встала на защиту звездного отца. Девушка резко отозвалась о Дарье. «Шоу-бизнес на то и «шоу», чтобы развлекать людей. А пока наше общество будет поклоняться отпрыскам «ДОМа-2», то развлекать его будут такие, как Друзьяк и другие отбросы общества», — написала Серова в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). По мнению Мишель, Друзьяк использует ее отца ради пиара, и считает, что Дарья постоянно лжет.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников