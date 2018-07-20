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25-летний казахстанский фигурист Денис Тен трагически скончался в Алма-Ате

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Денис Тен

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В результате нападения двух злоумышленников бронзовый призер Зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи получил ножевые ранения.

Мир фигурного катания скорбит — накануне в казахстанской Алма-Ате трагически скончался 25-летний Денис Тен, завоевавший бронзу на Зимней Олимпиаде 2014 года. Спортсмен застиг около своего автомобиля двоих неизвестных, пытавшихся открутить от машины зеркала. В результате потасовки фигурист получил серьезное ножевое ранение в бедро. В состоянии клинической смерти Денис Тен был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в 15:23 по местному времени (18:23 мск), медики два часа боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. Для сильного организма спортсмена потеря трех литров крови оказалась фатальной. Он скончался в больнице в 17:30 по местному времени (20:30 мск).

«РИА Новости» со ссылкой на прокурора Алма-Аты сообщило о задержании подозреваемого в убийстве: «Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания... ». Полиция Казахстана установила личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов, который дал признательные показания. Сейчас поиском подозреваемого занимается весь личный состав ведомства. Для расследования уголовного дела создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников, уточняет «РИА Новости».

Российские фигуристы с болью отреагировали на гибель казахстанского коллеги. «Ушёл не просто фигурист, а часть нас!!!! Часть меня!!!!!! Как?!?!?!?!?!? Зачем!?!?!?!? ............... просто нет слов........ #денис #денистен пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме», — написал в Instagram Алексей Ягудин.

«Какое горе! Чудовищная трагедия случилась с необыкновенно талантливым фигуристом и прекрасным мальчиком Денисом Теном🙈🖤 Глубоко соболезную семье и близким!!! Весь мир фигурного катания скорбит и плачет сегодня!» — написала Татьяна Навка.

Аделина Сотникова: «Я не могу разговаривать после таких новостей... у меня нет слов... я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик,как он изучал все! У него должны учится все спортсмены,кто действительно любит спорт... такой как он - единственный! И слово БЫЛ вообще не могу произносить... Тетя Оксана,держитесь! Я не представляю ваши чувства... когда мать хоронит ребёнка... это вообще неправильно... ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО ТЕБЕ ДЕНИС! P.S после таких новостей ещё больше начинаешь ценить то,что у тебя есть! И плевать хотела на все ошибки! Жизнь коротка для мучений! Радуйтесь ей,пока она есть! Не знаешь что будет завтра! Когда сегодня может быть последним днём в твоей жизни....».

Татьяна Тарасова, тренировавшая Дениса в течение семи лет, назвала погибшего спортсмена своим другом.

Денис Тен — один из самых титулованных казахстанских спортсменов. 13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

Редакция Passion.ru приносит свои искренние соболезнования близким и родным погибшего спортсмена.

Фото: Kalle Parkkinen, Enrico Calderoni, Kenjiro Matsuo, c32, Yohei Osada, Gong Bing, Yusuke Nakanishi/Globallookpress

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