25-летний казахстанский фигурист Денис Тен трагически скончался в Алма-Ате

Российские фигуристы с болью отреагировали на гибель казахстанского коллеги. «Ушёл не просто фигурист, а часть нас!!!! Часть меня!!!!!! Как?!?!?!?!?!? Зачем!?!?!?!? ............... просто нет слов........ #денис #денистен пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме», — написал в Instagram Алексей Ягудин.

«Какое горе! Чудовищная трагедия случилась с необыкновенно талантливым фигуристом и прекрасным мальчиком Денисом Теном🙈🖤 Глубоко соболезную семье и близким!!! Весь мир фигурного катания скорбит и плачет сегодня!» — написала Татьяна Навка.

Аделина Сотникова: «Я не могу разговаривать после таких новостей... у меня нет слов... я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик,как он изучал все! У него должны учится все спортсмены,кто действительно любит спорт... такой как он - единственный! И слово БЫЛ вообще не могу произносить... Тетя Оксана,держитесь! Я не представляю ваши чувства... когда мать хоронит ребёнка... это вообще неправильно... ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО ТЕБЕ ДЕНИС! P.S после таких новостей ещё больше начинаешь ценить то,что у тебя есть! И плевать хотела на все ошибки! Жизнь коротка для мучений! Радуйтесь ей,пока она есть! Не знаешь что будет завтра! Когда сегодня может быть последним днём в твоей жизни....».

Татьяна Тарасова, тренировавшая Дениса в течение семи лет, назвала погибшего спортсмена своим другом.

Денис Тен — один из самых титулованных казахстанских спортсменов. 13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

Редакция Passion.ru приносит свои искренние соболезнования близким и родным погибшего спортсмена.

Фото: Kalle Parkkinen, Enrico Calderoni, Kenjiro Matsuo, c32, Yohei Osada, Gong Bing, Yusuke Nakanishi/Globallookpress