24-летняя звезда «Брестской крепости» погибла на Аляске

Девушка и ее новоиспеченный супруг, белорусский активист Петр Маркелов отправились в свадебное путешествие на Аляску. Ника утонула во время перехода реки Текланика — ее смыло сильной волной. «Она была под водой минут пять. Получилось вытащить ее голову на берег, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения… Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. У нее было все в воде. Вода была внутри. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать в надежде, что сработает», — рассказал вдовец актрисы в интервью «Радиё Свабода».

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким Вероники Никоновой.