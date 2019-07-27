24-летняя звезда «Брестской крепости» погибла на Аляске

27 июля стало известно, что 24-летняя актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на помощника режиссера фильма «Брестская крепость » Тамару Борбот.
Девушка и ее новоиспеченный супруг, белорусский активист Петр Маркелов отправились в свадебное путешествие на Аляску. Ника утонула во время перехода реки Текланика — ее смыло сильной волной. «Она была под водой минут пять. Получилось вытащить ее голову на берег, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения… Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. У нее было все в воде. Вода была внутри. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать в надежде, что сработает», — рассказал вдовец актрисы в интервью «Радиё Свабода».
Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким Вероники Никоновой.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: kino-teatr.ru
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!