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24-летний сын Сергея Зверева сделал ДНК тест и ищет настоящих родителей

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Сергей Зверев-младший оказался приемным сыном звезды.

Все помнят очаровательного белокурого мальчика, который везде сопровождал известного стилиста Сергея Зверева. Заботливый папа занимался его здоровьем и образованием, делал мальчику модные стрижки, маму же ему заменила бабушка.

Пять лет назад, во время семейной ссоры, бабушка в сердцах сказала юноше, что он — приемный. Позже в секретной папке с документами, которая хранилась на балконе, Сергей нашел подозрительную справку из иркутского детского дома. Несмотря на любовь к отцу, молодой мужчина отправился со своей проблемой сначала к частному детективу, а потом — на шоу «На самом деле» к Дмитрию Шепелеву. «Я не разговаривал об этом с папой», отметил он.

В эфире передачи Зверев-младший встретился со своей возможной мамой, Ольгой Коричевой. Ее разыскали в Саратове, именно оттуда привозили детей-сирот и детей-отказников в Иркутск. Женщина рассказала, что забеременела в юном возрасте от женатого человека, с которым встречалась максимум три месяца и который пропал еще до того, как узнал о скором отцовстве. Оставшаяся в одиночестве 16-летняя девушка скрывала беременность даже от матери и, родив ребенка, подписала отказ. Имени сыну она не дала и на руки не брала, но теперь, осознав ошибки молодости, ищет своего ребенка.

«Мне очень жаль. Он не ваш сын», — сообщил Дмитрий женщине результат ДНК-теста.

Второй возможный родитель Сергея — Сергей Попов из Иркутска. 25 лет назад его супруга родила семимесячных близнецов в иркутском госпитале, но семье сообщили, что младенцы не выжили. Никаких документов убитым горем родителям не дали, тела не показали. Спустя несколько месяцев супруга мужчины скончалась от заражения крови. А спустя еще какое-то время — врача осудили за продажу детей по другому эпизоду.

«Мне нечем вас обрадовать, извините. Мне жаль», — огласил ведущий результаты ДНК-теста безутешному отцу и его родной дочери, которой на момент потери мамы было всего 5 лет.

Сергей признался, что будет продолжать искать своих настоящих родителей, несмотря на то, что это может ранить человека, который посвятил ему жизнь и которого он всегда искренне считал папой.

Фото: кадры из эфира

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