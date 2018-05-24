24-летний сын Сергея Зверева сделал ДНК тест и ищет настоящих родителей

«Мне нечем вас обрадовать, извините. Мне жаль», — огласил ведущий результаты ДНК-теста безутешному отцу и его родной дочери, которой на момент потери мамы было всего 5 лет.

Сергей признался, что будет продолжать искать своих настоящих родителей, несмотря на то, что это может ранить человека, который посвятил ему жизнь и которого он всегда искренне считал папой.

Фото: кадры из эфира