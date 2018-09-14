24-летний Джастин Бибер женился на 21-летней Хейли Болудин

Ряд российских и иностранных СМИ сообщает: популярный певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин стали мужем и женой. Накануне влюбленные были замечены в здании суда в Нью-Йорке. По информации журнала People, там они получили свидетельство о заключении брака.

Церемонию бракосочетания решили устроить позднее. Она должна состояться на следующей неделе в Канаде, на родине жениха.

Ранее СМИ уже сообщали о тайной свадьбе пары в одной из церквей Лос-Анджелеса. Причиной слухов стало кольцо, которое модель засветила во время прогулки по Голливуду.

Хайли Болдуин — племянница известного актера Алека Болдуина. В 2015 году у нее уже случался роман с Джастином Бибером, но тогда они так и остались друзьями: парень был безнадежно влюблен в популярную певицу Селену Гомес.

Фото: GlobalLookPress, Instagram