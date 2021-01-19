24-летий сын супермодели Стефани Сеймур умер от передозировки лекарствами
Фото: Getty Images
52-летняя супермодель Стефани Сеймур потеряла младшего сына: 24летний Гарри Брант умер от передозировки рецептурными лекарствами. Долгое время Гарри боролся с зависимостью запрещенными веществами.
Официальные представители семьи распространили заявление по поводу трагедии: «Мы всегда будем страдать из-за того, что жизнь была прервана разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года. Но у нас больше не будет возможности увидеть, сколько бы он еще успел. Гарри был не только сыном, но и замечательным братом, любящим внуком и дядей, заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной натурой. Он принес свет в жизни стольких людей. Он был красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в послании.
Гарри Брант к 24 годам стал успешным манекенщиком, фотомоделью. Он выпустил собственную коллекцию косметики. Несколько лет назад журнал New York Magazine назвал Гарри и его старшего брата Питера самыми красивыми юными братьями, живущими в Нью-Йорке.
Фото: Getty Images
Стефани Сеймур родила старшего сына Дилана в браке с первым мужем, гитаристом Томми Эндрюсом. В 1995 году супермодель вышла замуж за девелопера и коллекционера Питера Бранта. У супругов родились трое детей: Питер, Гарри и Лили.
Фото и видео: Instagram Гарри Бранта, Стефани Сеймур, Getty Images
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