24-летий сын супермодели Стефани Сеймур умер от передозировки лекарствами

Официальные представители семьи распространили заявление по поводу трагедии: «Мы всегда будем страдать из-за того, что жизнь была прервана разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года. Но у нас больше не будет возможности увидеть, сколько бы он еще успел. Гарри был не только сыном, но и замечательным братом, любящим внуком и дядей, заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной натурой. Он принес свет в жизни стольких людей. Он был красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в послании.

Гарри Брант к 24 годам стал успешным манекенщиком, фотомоделью. Он выпустил собственную коллекцию косметики. Несколько лет назад журнал New York Magazine назвал Гарри и его старшего брата Питера самыми красивыми юными братьями, живущими в Нью-Йорке.