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23-летняя жительница Вьетнама названа самой красивой девушкой Земли

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Фыонг Кхань Нгуен

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Минувшим вечером прошел конкурс красоты «Мисс Земля – 2018».

Накануне, 3 ноября в столице Филлипин Маниле завершился престижный конкурс красоты «Мисс Земля – 2018». Обладательницей короны и почетного титула в этом году стала 23-летняя вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен.

Самая красивая девушка Земли родилась в городе Бенче — столице одноименной провинции на юге Вьетнама. С детства Фыонг Кхань интересовалась вопросами экологии, поэтому в качестве презентационного ролика для конкурса красоты она представила экологический проект по сбережению реки Меконг у себя на родине. В настоящее время девушка изучает маркетинг в университете, разговаривает на английском и вьетнамском языках.

Как сообщает портал WMJ.ru, Россию на конкурсе в этом году представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Фото: Rouelle Umali/Globallookpress, instagram

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