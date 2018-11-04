23-летняя жительница Вьетнама названа самой красивой девушкой Земли

Накануне, 3 ноября в столице Филлипин Маниле завершился престижный конкурс красоты «Мисс Земля – 2018». Обладательницей короны и почетного титула в этом году стала 23-летняя вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен.
Самая красивая девушка Земли родилась в городе Бенче — столице одноименной провинции на юге Вьетнама. С детства Фыонг Кхань интересовалась вопросами экологии, поэтому в качестве презентационного ролика для конкурса красоты она представила экологический проект по сбережению реки Меконг у себя на родине. В настоящее время девушка изучает маркетинг в университете, разговаривает на английском и вьетнамском языках.
Как сообщает портал WMJ.ru, Россию на конкурсе в этом году представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.
Фото: Rouelle Umali/Globallookpress, instagram