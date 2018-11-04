23-летняя жительница Вьетнама названа самой красивой девушкой Земли

Самая красивая девушка Земли родилась в городе Бенче — столице одноименной провинции на юге Вьетнама. С детства Фыонг Кхань интересовалась вопросами экологии, поэтому в качестве презентационного ролика для конкурса красоты она представила экологический проект по сбережению реки Меконг у себя на родине. В настоящее время девушка изучает маркетинг в университете, разговаривает на английском и вьетнамском языках.