23-летняя Варвара Караулова вышла на свободу

В разговоре с «Эхом Москвы» отец Варвары Карауловой рассказал, что его дочь прекрасно себя чувствует и намерена заниматься учебой.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года при попытке пересечения турецко-сирийской границы. Годом позднее девушку приговорили к 4,5 годам колонии. 16 апреля текущего года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки. До окончания срока заключения Варваре оставался год и девять месяцев.