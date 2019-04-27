23-летняя Варвара Караулова вышла на свободу

В субботу, 27 апреля, стало известно, что 23-летняя Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую организацию «Исламское государство»( террористическая организация запрещена в РФ), вышла на свободу. Как сообщает РИА Новости, возле колонии Варвару встретил Олег Димони, уполномоченный по правам человека в Вологодской области.
В разговоре с «Эхом Москвы» отец Варвары Карауловой рассказал, что его дочь прекрасно себя чувствует и намерена заниматься учебой.
Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года при попытке пересечения турецко-сирийской границы. Годом позднее девушку приговорили к 4,5 годам колонии. 16 апреля текущего года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки. До окончания срока заключения Варваре оставался год и девять месяцев.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: East News
Видео: YouTube/RT на русском