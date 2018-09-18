23-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мертвой

В минувшее воскресенье, 16 сентября, в городе Абакане было обнаружено тело профессиональной спортсменки Дианы Каратеевой. Пятикратную чемпионку России, бронзового призера Чемпионата Мира и чемпионку Европы по кикбоксингу нашли бездыханной в собственной квартире, передает издание «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт Министерства спорта республики Хакасия.

«Скорую» вызвали друзья молодой спортсменки, которые были обеспокоены тем, что молодая женщина не выходит на связь. К сожалению, сотрудники реанимационный бригады не смогли ничем помочь Диане. Предположительно, она отравилась угарным газом.

В свои 23 года Каратеева успела стать многократным призером всероссийских и международных турниров, показать идеальный результат в чемпионате Европы, войти в сборную России и завершить профессиональную карьеру. Свои последние дни она провела в родном Абакане, в последнее время работала инструктором по ITS-направлениям, специализируясь на уроках аэробики, пилатеса и других фитнес-дисциплин.

Фото: vk