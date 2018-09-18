logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

23-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мертвой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Фото со страницы vk Дианы Каратеевой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Молодая спортсменка скончалась в собственном доме.

В минувшее воскресенье, 16 сентября, в городе Абакане было обнаружено тело профессиональной спортсменки Дианы Каратеевой. Пятикратную чемпионку России, бронзового призера Чемпионата Мира и чемпионку Европы по кикбоксингу нашли бездыханной в собственной квартире, передает издание «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт Министерства спорта республики Хакасия.

«Скорую» вызвали друзья молодой спортсменки, которые были обеспокоены тем, что молодая женщина не выходит на связь. К сожалению, сотрудники реанимационный бригады не смогли ничем помочь Диане. Предположительно, она отравилась угарным газом.

В свои 23 года Каратеева успела стать многократным призером всероссийских и международных турниров, показать идеальный результат в чемпионате Европы, войти в сборную России и завершить профессиональную карьеру. Свои последние дни она провела в родном Абакане, в последнее время работала инструктором по ITS-направлениям, специализируясь на уроках аэробики, пилатеса и других фитнес-дисциплин.

Фото: vk

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...