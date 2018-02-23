23 февраля: кого и как поздравляют звезды в этот день

«С праздником, Защитники! Близкие и далекие. Иногда, я вас совсем не понимаю, порой мне кажется, что вас нужно защищать от вас же самих. Но я точно знаю, что вам нелегко живется в мире где "Женщина должна быть Счастливой и больше никому ничего не должна!" Потому как вы, Мужчины, вечно остаетесь в должниках)) Вы Должны не плакать, не обижать слабых, должны ухаживать, завоёвывать, терпеть женские капризы и истерики, сдерживать свою агрессию, когда рука сама так и тянется заткнуть этот невыносимый женский фонтан претензий и обвинений. Вы должны держать своё слово, должны обеспечивать и заботиться, должны придумывать массу изощренных трюков при знакомстве и расставании. Должны помнить все эти дурацкие памятные даты, должны терпеть ее болтовню и выгуливать по киношкам и кафешкам, что бы получить допуск к ее телу. Вы должны быть сильными, смелыми, честными, верными, понимающими, галантными, внимательными, юморными... В конце концов, вы должны Родину защищать, подвиги совершать, старушек через дорогу переводить, лампочки вкручивать, гвозди забивать, миллионы зарабатывать, тещу любить! Должны быть МАЧО, самцами в постели, но при этом нежными и чуткими, должны дарить подарки, должны точно знать как удовлетворить и утешить женщину! Должны иметь БОЛЬШОЙ рост, мозг, бицепс, джип, доход, дом и нефритовый стержень ( упс, я опять помянула его всуе). На самом деле, Мужчины, мы Женщины, слишком многого от вас стали требовать!!!! А ведь пела когда-то Таня Овсиенко: "Женское счастье-был бы милый рядом..." Так вот, Мужчины, Защитники, дарю вам в этот день мое новое утверждение: "Мужчина Должен БЫТЬ! И больше он никому ничего не должен!" С праздником, Вас! И что бы мы там от вас не хотели... вы главное будьте рядом, несмотря ни на что и вопреки всему! Вы нам, женщинам, очень и очень нужны», — постаралась Анфиса Чехова.

«Дорогие мужчины, с праздником! Защищайте честь и достоинство, в поступках», — написала Анастасия Волочкова из Дубая. Ее возлюбленный остался присматривать за дочкой.