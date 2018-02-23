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23 февраля: кого и как поздравляют звезды в этот день

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Фото из Instagram Марины Газмановой
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Мы собрали все самые интересные поздравления звезд.

Сегодня, 23 февраля, звезды поздравляют родных, близких и всех-всех-всех с Днем защитника Отечества. В основном. Но есть и исключения. Мы собрали все самые интересные поздравления в одном материале.

Леонид Агутин поздравил коллег: «Мужчины, с праздником вас! Удачи во всем, мирного неба над головой и простых человеческих радостей!»

«С Днем Защитника Отечества! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Вручили медаль ветерану ВС-"100 лет РККА! Армия начинается с кухни! Я в летной форме отца», — написал Александр Буйнов под тематическим видеороликом.

«Сегодня в России отмечается знаменательный праздник для каждого из нас – День защитника Отечества. Мне кажется, сегодня важно в первую очередь почтить память тех, кто погиб, защищая родину, кто подарил нам мирное небо, чей подвиг навсегда будет увековечен в памяти. А еще мы должны поздравить наших героев, войнов, Вооруженных сил РФ и Министерство Обороны, как доблестно они исполняют свой долг во благо нашего народа. Мы вами очень гордимся! Мужчину во все времена отличало храброе, доброе сердце, готовность быть опорой и надежным плечом своей семье и близким. Пусть же каждый из вас, дорогие наши мужчины, достойно несет звание защитника своей семьи и, конечно, Отечества! С праздником вас», — обратилась Зара под фото с Министром обороны РФ Сергеем Кужугетовичем Шойгу.

Ксения Собчак адресно поздравила своих мужчин: «Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества! Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь. Поэтому хочу пожелать вам достойно,но без фанатизма "принять на грудь" все этапы нашей борьбы. Помните, вас семь, а я одна...! С праздником! Ваша Белоснежка».

Рената Литвинова поздравила маму: «Любимая моя Мамочка, с Днем Рождения)) #23февраля)».

Марина Газманова опубликовала семейное фото и рассказала: «Есть такая мужская профессия — Родину защищать. Сегодня праздник День защитника отечества. У нас трое замечательных мужчин в семье, которых будем поздравлять. Семья — это маленькая Родина. Пусть в мире будет все спокойно и наши мужчины охраняют только границы семьи. Родион улетел сегодня в Сирию, Олег уже там был. Волнительно очень. С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии. Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин. Искренне присоединяюсь к поздравлениям! Мирного неба нам всем над головой!»

«С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА и 100-летним КРАСНОЙ АРМИИ. Сохранившей Россию в годы революции, сломавшей хребет фашистской армии, надежной и мощной!», — написал ее муж, Олег Газманов.

«Уважаемые "боевые подруги" своих защитников семьи! Желаю вам только вдохновлять, направлять и горячо любить своих мужчин! С Праздником», — обратилась к женщинам Екатерина Стриженова.

«В лице моего папы, офицера запаса, поздравляю мужчин с праздником! Главное что бы не было войны, а вы были защитниками и опорой в мирное время. Здоровья душевного и физического, мир всем, с праздником, товарищи мужчины», — написала Алика Смехова.

«С Днем защитника Отечества, дорогие наши мужчины, и мои поздравления всем женщинам, конечно, кто имеет отношение к этому празднику! (На фото папа, Перфилов Юрий Иванович в период службы в Дрездене в 1964 г )», — написала Валерия.

Малышка Алиса Юнусова поздравила Тимати:

«С праздником, Защитники! Близкие и далекие. Иногда, я вас совсем не понимаю, порой мне кажется, что вас нужно защищать от вас же самих. Но я точно знаю, что вам нелегко живется в мире где "Женщина должна быть Счастливой и больше никому ничего не должна!" Потому как вы, Мужчины, вечно остаетесь в должниках)) Вы Должны не плакать, не обижать слабых, должны ухаживать, завоёвывать, терпеть женские капризы и истерики, сдерживать свою агрессию, когда рука сама так и тянется заткнуть этот невыносимый женский фонтан претензий и обвинений. Вы должны держать своё слово, должны обеспечивать и заботиться, должны придумывать массу изощренных трюков при знакомстве и расставании. Должны помнить все эти дурацкие памятные даты, должны терпеть ее болтовню и выгуливать по киношкам и кафешкам, что бы получить допуск к ее телу. Вы должны быть сильными, смелыми, честными, верными, понимающими, галантными, внимательными, юморными... В конце концов, вы должны Родину защищать, подвиги совершать, старушек через дорогу переводить, лампочки вкручивать, гвозди забивать, миллионы зарабатывать, тещу любить! Должны быть МАЧО, самцами в постели, но при этом нежными и чуткими, должны дарить подарки, должны точно знать как удовлетворить и утешить женщину! Должны иметь БОЛЬШОЙ рост, мозг, бицепс, джип, доход, дом и нефритовый стержень ( упс, я опять помянула его всуе). На самом деле, Мужчины, мы Женщины, слишком многого от вас стали требовать!!!! А ведь пела когда-то Таня Овсиенко: "Женское счастье-был бы милый рядом..." Так вот, Мужчины, Защитники, дарю вам в этот день мое новое утверждение: "Мужчина Должен БЫТЬ! И больше он никому ничего не должен!" С праздником, Вас! И что бы мы там от вас не хотели... вы главное будьте рядом, несмотря ни на что и вопреки всему! Вы нам, женщинам, очень и очень нужны», — постаралась Анфиса Чехова.

«Дорогие мужчины, с праздником! Защищайте честь и достоинство, в поступках», — написала Анастасия Волочкова из Дубая. Ее возлюбленный остался присматривать за дочкой.

Полина Диброва устроила своим мальчикам праздник в стиле супергероев: «Мои любимые защитники! А вообще, 23 февраля - праздник мамы мальчиков. С такими мужчинами я ничего не боюсь! С Праздником!»

Ксения Бородина передала всем поздравление от лица младшей дочки Теи: «Всем кто тут мужчина, с праздником вас урааа гель любви вам в душу и носок добра». Этот день телезвезда проводит вдали от родных. «Только зашла домой. Работа работа. А у всех завтра 23 февраля, а мне вставать в 9 утра и на съемки», — пожаловалась она вчера вечером.

«Мужчины, с праздником! Берегите нас и защищайте. Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами», — обратилась Ольга Бузова.

«С Днем защитника Отечества!!! Вы мужчины наша Гордость, Сила и Мощь!!! Желаю вам здоровья и мирного неба!!!», — написала в блоге Юля Началова.

«Мужчины!!!! Защитники!!! Джентельмены!!! Как хорошо,что вы есть!!!! С праздником!!!», — обратилась Глафира Тарханова.

Короткие поздравления также опубликовали Юлия Проскурякова, Екатерина Волкова, Ирина Хакамада, Стас Костюшкин, Екатерина Варнава и многие другие.

Материал дополняется.

Фото: instagram

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