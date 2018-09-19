22-летнюю чемпионку Европы по гольфу убили во время тренировки в США

Гибель испанской гольфистки Селии Баркин Аросамены не оставила равнодушными мировые СМИ. 22-летнюю спортсменку нашли убитой на поле для гольфа Coldwater Golf Links, что в городе Эймс, штат Айова (США), о насильственной смерти говорили многочисленные травмы и повреждения в области лица, шеи и верхней части туловища. Нападение было совершено в ночь на 17 сентября — вероятно, после окончания тренировки.

Девушка была студенткой Университета Айовы, и несмотря на то, что она в основном выступала в любительских соревнованиях (в мировом любительском рейтинге она находилась на 44-м месте и была чемпионкой Европы), ее называли одной из самых талантливых гольфисток страны.