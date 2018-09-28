22-летняя победительница конкурса «Мисс Ирак»-2015 найдена мертвой в своем автомобиле в Багдаде

Накануне агентство РИА «Новости» сообщило о трагедии в Багдаде: модель Тара Фарес, выигравшая конкурс красоты «Мисс Ирак» три года назад, была обнаружена бездыханной в своем автомобиле на улицах города. По предварительной информации, девушку застрелили. Представители МВД Ирака уже заявили, что ведомство приступило к расследованию убийства.
Скорбная запись о гибели модели появилась в ее Instagram. Черно-белую фотографию сопровождает надпись: «Просим Аллаха простить ее и дать ей свою великую милость».
После победы в престижном конкурсе девушка переехала в Европу, но через пару лет вернулась в Ирак. Она была лицом ряда модных брендов и приобрела известность в социальных сетях, где публиковала достаточно провокационные снимки.
Фото и видео: Instagram