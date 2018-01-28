Илай Дягилев в образе Арины Алиевой вышел в финал конкурса Miss Virtual Kazakhstan.

Невероятная история произошла в Казахстане, где сейчас проходит конкурс красоты Miss Virtual Kazakhstan. 22-летний Илай Дягилев из Алматы принял участие в состязании за звание самой красивой девушки республики, сфотографировавшись в женском облике. «Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — объяснил свой поступок Илай. Молодой человек считает, что необходимо пропагандировать естественность и женскую харизму, а не просто демонстрировать внешнюю оболочку.

24-летняя Арина Алиева из Шымкента, под чьим именем юноша принял участие в первом туре конкурса, стала одной из десяти финалисток, однако, поняв, как все далеко зашло, Илай признался, что является мужчиной. За предоставление недостоверных сведений о себе «Арину Алиеву» сняли с участия в конкурсе и заменили на другую девушку.