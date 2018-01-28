Илай Дягилев в образе Арины Алиевой вышел в финал конкурса Miss Virtual Kazakhstan.

Невероятная история произошла в Казахстане, где сейчас проходит конкурс красоты Miss Virtual Kazakhstan. 22-летний Илай Дягилев из Алматы принял участие в состязании за звание самой красивой девушки республики, сфотографировавшись в женском облике. «Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — объяснил свой поступок Илай. Молодой человек считает, что необходимо пропагандировать естественность и женскую харизму, а не просто демонстрировать внешнюю оболочку.

24-летняя Арина Алиева из Шымкента, под чьим именем юноша принял участие в первом туре конкурса, стала одной из десяти финалисток, однако, поняв, как все далеко зашло, Илай признался, что является мужчиной. За предоставление недостоверных сведений о себе «Арину Алиеву» сняли с участия в конкурсе и заменили на другую девушку.

Представляем удивительных участниц ✨ПОЛУФИНАЛА✨ @missv.kz👑 в группе Южно-Казахстанская область! 1. Арина Алиева, 24 года, Шымкент. 2. Айкерим Темирханова, 18 лет, Кентау. 3. Тогжан Мусабаева, 21 год, Шымкент. 4. Лаура Мурадова, 26 лет, Шымкент. 5. Айдана Рыстай, 23 года, Шымкент. 6. Мадина Нурымбетова, 20 лет, Шымкент. 7. Айгуль Ертаева, 22 года, Шымкент. 8. Сағыныш Тұсынбаева, 20 лет, Шымкент. 9. Гульнара Досымбекова, 26 лет, Шымкент. 10. Дурдона Юсантаева, 23 года, Шымкент. КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТНИЦУ: 1. Скачай мобильное приложение @inDriver (ссылка в био) 2. Зайди в левое меню приложения 📱. 3. Выбери раздел 👑 Miss Virtual Kazakhstan. 4. И проголосуй за понравившуюся участницу, нажав кнопку "Проголосовать". Каждый пользователь может отдать 1 голос за 1 участницу за весь период голосования (17-31 января). Вы можете голосовать за участниц из других групп, нажав на кнопку "Выбрать другой регион". Полуфинальное голосование продлится до 12:00 31 января 2018 г.

Публикация от Конкурс красоты (@missv.kz)

«Я был приятно удивлен реакцией казахстанцев, тем, что многие поддержали мой поступок. Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам», — цитирует Илая Дягилева Sputnik Kazakhstan.

Фото: instagram