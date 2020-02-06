21-летняя гимнастка Александра Солдатова прокомментировала сообщения о попытке суицида

Несколько часов назад СМИ со ссылкой на информацию канала Baza сообщили, что трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова совершила попытку суицида. Согласно сообщениям инсайдеров, врачи боролись за жизнь спортсменки и препятствовали ее контактам с внешним миром.

Однако Александра вышла на связь сама. В Instagram тренера она опубликовала сообщение, в котором объяснила, почему обратилась к медикам.

«Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак и порезалась, такое бывает, у всех бывает — ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку, и чувствую — рану лучше заклеить и обработать профессионально, дабы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю, и на этом вся история закончилась, а тут такое пишут... у меня нет слов», — возмутилась она.

Часть подписчиков поддерживают спортсменку, обвиняя прессу в распространении непроверенной информации, часть — требует продемонстрировать запястья, полагая, что Александра может что-то скрывать.