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21-летняя чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова совершила попытку суицида

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Солдатова

Фото: Instagram

Сейчас за жизнь спортсменки борются медики столичной клиники.

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась добровольной уйти из жизни. Спортсменку спасло то, что ее вовремя нашли близкие. Сейчас медики не допускают никого с Солдатовой из-за ее тяжелого состояния, сообщает Baza.

Детали происшествия пока неизвестны. Опросить пострадавшую пока нельзя. Рядом с олимпийской чемпионкой находятся ее родные. СМИ сообщают, что в момент прибытия медиков Александра была в агрессивно-возбужденном состоянии, медикам удалось ее успокоить.

В последнее время Александру Солдатова столкнулась с проблемами со здоровьем, сообщает «СтарХит». Прошлогодний чемпионат мира она пропустила из-за плохого самочувствия. За неделю до первенства Солдатова потеряла сознание, ей назначили лечение.

Недавно стало также известно, что Ирина Винер не допустила Александру до московского этапа Гран-при, отметив, что спортсменка не готова выступать.

«У нее проявилась наследственность на уровне ДНК. Мы лечим ее, но пока она не восстановилась, — приводит издание слова главного тренера российской сборной по художественной гимнастике. — Как только я увидела, что Саша болеет, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности».

Фото: Instagram, Attila Volgyi, Schreyer/ Global Look press

Видео: Instagram

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