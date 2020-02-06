21-летняя чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова совершила попытку суицида

В последнее время Александру Солдатова столкнулась с проблемами со здоровьем, сообщает «СтарХит». Прошлогодний чемпионат мира она пропустила из-за плохого самочувствия. За неделю до первенства Солдатова потеряла сознание, ей назначили лечение.

Недавно стало также известно, что Ирина Винер не допустила Александру до московского этапа Гран-при, отметив, что спортсменка не готова выступать.