21-летняя чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова совершила попытку суицида
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Фото: Instagram
Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась добровольной уйти из жизни. Спортсменку спасло то, что ее вовремя нашли близкие. Сейчас медики не допускают никого с Солдатовой из-за ее тяжелого состояния, сообщает Baza.
Детали происшествия пока неизвестны. Опросить пострадавшую пока нельзя. Рядом с олимпийской чемпионкой находятся ее родные. СМИ сообщают, что в момент прибытия медиков Александра была в агрессивно-возбужденном состоянии, медикам удалось ее успокоить.
В последнее время Александру Солдатова столкнулась с проблемами со здоровьем, сообщает «СтарХит». Прошлогодний чемпионат мира она пропустила из-за плохого самочувствия. За неделю до первенства Солдатова потеряла сознание, ей назначили лечение.
Недавно стало также известно, что Ирина Винер не допустила Александру до московского этапа Гран-при, отметив, что спортсменка не готова выступать.
«У нее проявилась наследственность на уровне ДНК. Мы лечим ее, но пока она не восстановилась, — приводит издание слова главного тренера российской сборной по художественной гимнастике. — Как только я увидела, что Саша болеет, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности».
Фото: Instagram, Attila Volgyi, Schreyer/ Global Look press
Видео: Instagram
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