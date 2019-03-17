20-летняя дочь Майкла Джексона опровергла слухи о своей попытке свести счеты с жизнью

16 марта в СМИ появилась информация, что 20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис попыталась свести счеты с жизнью. Портал TMZ сообщил читателям, что экстренные службы прибыли к дому девушки в Лос-Анджелес утром субботы, после чего она была госпитализирована с потерей крови. Источник издания связывает эту попытку с показом скандально известного фильма «Покидая Неверленд» о порочном отношении Майкла Джексона к детям.

В Твиттере Пэрис Джексон обвинила портал TMZ во вранье, тем самым опровергнув возникшие домыслы.