20-летняя дочь Майкла Джексона опровергла слухи о своей попытке свести счеты с жизнью

16 марта в СМИ появилась информация, что 20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис попыталась свести счеты с жизнью. Портал TMZ сообщил читателям, что экстренные службы прибыли к дому девушки в Лос-Анджелес утром субботы, после чего она была госпитализирована с потерей крови. Источник издания связывает эту попытку с показом скандально известного фильма «Покидая Неверленд» о порочном отношении Майкла Джексона к детям.
В Твиттере Пэрис Джексон обвинила портал TMZ во вранье, тем самым опровергнув возникшие домыслы.
Фото: Hubert Boesl
Отметим, что 20-летняя Пэрис — единственная дочь короля поп-музыки. У нее есть также двое братьев — Майкл Джозеф Джексон-младший и Принс Майкл Джексон II.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Hubert Boesl, Birdie Thompson, Sonia Moskowitz/Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube, Instagram