20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла в Москве
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
В ночь на субботу, 18 июля, в Москве было обнаружено тело 20-летней чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской, сообщает РЕН-ТВ. Позднее источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС печальное известие: «Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели - суицид». По словам источника, девушка оставила предсмертную записку со словом «люблю».
Фото: nph / Hafner / Global Look Press
Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. До 2011 года девочка занималась одиночным катанием, а в 2012 году попробовала свои силы в парном. С 2016 года вместе с Харли Уиндзором Екатерина представляла Австралию на международной ледовой арене. В 2017 году пара Екатерина Александровская — Харли Уиндзор стала чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров и победила в юниорском финале Гран-при. Екатерина и Харли — двукратные чемпионы Австралии по фигурному катанию (2017, 2019 гг.). По слухам, недавно Александровская недавно получила травму на тренировке, и из-за этого пребывала в депрессии и посещала психолога.
Редакция Passion.ru приносит соболезнования родителям и близким Екатерины Александровской.
Фото: Globallookpress
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