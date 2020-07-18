20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. До 2011 года девочка занималась одиночным катанием, а в 2012 году попробовала свои силы в парном. С 2016 года вместе с Харли Уиндзором Екатерина представляла Австралию на международной ледовой арене. В 2017 году пара Екатерина Александровская — Харли Уиндзор стала чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров и победила в юниорском финале Гран-при. Екатерина и Харли — двукратные чемпионы Австралии по фигурному катанию (2017, 2019 гг.). По слухам, недавно Александровская недавно получила травму на тренировке, и из-за этого пребывала в депрессии и посещала психолога.

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родителям и близким Екатерины Александровской.